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06:50 21.08.2019

Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

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Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

Австралия в ответ на просьбу США согласилась принять участие в международной коалиции по обеспечению безопасности нефтяных перевозок в Ормузском проливе для противостояния деятельности Ирана, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

"Правительство приняло решение, что в национальных интересах Австралии внести вклад и работать с нашими международными партнерами. Наш вклад будет ограниченным по объему и времени", - заявил он на пресс-конференции.

Моррисон пояснил решение тем, что "дестабилизирующее поведение (Ирана - ИФ) представляет угрозу национальным интересам Австралии в регионе".

Австралийские СМИ, комментируя заявление премьера, сообщают, что Австралия планирует направить в район пролива фрегаты и разведывательный самолет.

Теги: #пролив #коалиция #австралия #участие
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