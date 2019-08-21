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06:47 21.08.2019

СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

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СБУ откроет выставку исторических флагов и боевых знамен Украины

В Киеве по случаю дня Государственного флага и 28-й годовщины Независимости Украины в центре культуры и искусств Службы безопасности Украины открылась выставка исторических флагов и боевых знамен, символизирующих борьбу за независимость украинского государства, сообщает пресс-центр СБУ.

"Сегодня мы чествуем украинский флаг, который является священным оберегом, символом непобедимости и единства нашего народа", - отметил во время открытия выставки заместитель председателя СБУ Александр Карпенко.

Во время мероприятия, которое состоялось в Центре культуры и искусств Службы безопасности, была представлена уникальная коллекция экспонатов Национального музея истории Украины.

Теги: #киев #выставка #сбу #украина
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