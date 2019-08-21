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05:23 21.08.2019

Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

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Кличко: новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников Киев строит за средства меценатов

Новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в социальной сети Фейсбук.

"Сегодня утром посетил на Владимирскую горку, осмотрел как идет строительство новых лестниц от Андреевской церкви к Аллее художников и парка" Владимирская горка ". Это будет еще один очень хороший объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева", - написал Кличко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания "Dragon Capital". Виталий Кличко поблагодарил генерального директора компании за такую поддержку города.

"Я очень рад инвестировать в Киев. Это - прекрасный город. Я здесь живу уже более 20 лет, хотя родился в Чехии. Киев очень быстро развивается. И я считаю, что скоро это будет один из красивейших городов Европы », - сказал генеральный директор" Dragon Capital "Томаш Фиала.

Теги: #киев #кличко #украина
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