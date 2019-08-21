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04:04 21.08.2019

Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово - Госдеп

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Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово - Госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем призвал к возобновлению переговоров с Косово для заключения соглашения о нормализации отношений и взаимного признания.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся обстановки "стабильности, безопасности и процветания региона Западных Балкан", а также поддержки Соединенными Штатами "интеграции Сербии в Евросоюз", говорится в сообщении Госдепартамента по итогам встречи в Вашингтоне.
"Госсекретарь Помпео призвал Сербию сосредоточиться на этой стратегической цели путем ускорения внутренних реформ и возобновления переговоров с Косово о всеобъемлющем соглашении по нормализации, сконцентрированном на взаимном признании", - отмечается в нем.
Помпео подчеркнул, что "обе стороны должны избегать провокаций, которые препятствуют процессу нормализации, и действовать в духе компромисса и гибкости, необходимых для достижения соглашения и раскрытия потенциала обеих стран", подчеркнул Госдеп.

Теги: #косово #сша #сербия #призыв
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