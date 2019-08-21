Житель Харьковщины получил восьмую судимость за 5 лет

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении краж с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украина).

"Суд назначил молодому человеку наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ранее осужденный имел 7 судимостей, в том числе 5 - за тяжкие корыстные преступления против собственности. Спустя несколько месяцев после возвращения из тюрьмы он совершил новые преступления.

В суде доказано 6 эпизодов, имевших место с апреля по август 2018 года. Среди них - кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное.

Осужденный проникал в дома односельчан и брал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. Кроме того, он обокрал двух женщин, заснувших на остановке в ожидании транспорта. Он забрал их сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Кроме того, он дважды угонял скутеры со дворов частных домов. По словам осужденного, он просто брал их, чтобы покататься.