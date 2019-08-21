События

02:49 21.08.2019

Житель Харьковщины получил восьмую судимость за 5 лет

1 мин читать

Змиевский районный суд Харьковской области признал виновным 22-летнего местного жителя в совершении краж с проникновением в жилище и незаконном завладении транспортным средством, совершенным повторно и совмещенным с проникновением (ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 289 УК Украина).

"Суд назначил молодому человеку наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ранее осужденный имел 7 судимостей, в том числе 5 - за тяжкие корыстные преступления против собственности. Спустя несколько месяцев после возвращения из тюрьмы он совершил новые преступления.

В суде доказано 6 эпизодов, имевших место с апреля по август 2018 года. Среди них - кражи перфоратора, автомобильного пылесоса, шлифовальной машинки, велосипеда, мобильных телефонов и тому подобное.

Осужденный проникал в дома односельчан и брал почти все, что бросалось ему в глаза и казалось ценным. Кроме того, он обокрал двух женщин, заснувших на остановке в ожидании транспорта. Он забрал их сумочку, золотые украшения и мобильные телефоны. Кроме того, он дважды угонял скутеры со дворов частных домов. По словам осужденного, он просто брал их, чтобы покататься.

 

Теги: #судимость #украина #харьковская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:29 21.08.2019
В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

20:46 20.08.2019
Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

19:15 20.08.2019
Украина за 7 мес. снизила экспорт электроэнергии на 2,3%

Украина за 7 мес. снизила экспорт электроэнергии на 2,3%

18:44 20.08.2019
Расширение ЗСТ с Израилем на сферу услуг упростит закупку украинских ІТ-услуг для израильских компаний – мнение

Расширение ЗСТ с Израилем на сферу услуг упростит закупку украинских ІТ-услуг для израильских компаний – мнение

11:44 20.08.2019
Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

11:42 20.08.2019
Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

Корью в Украине заболели более 57 тыс. человек с начала года - ЦОЗ

08:47 20.08.2019
В Луганской области без воды остались около 80 тыс. жителей

В Луганской области без воды остались около 80 тыс. жителей

08:43 20.08.2019
Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

08:11 20.08.2019
В Ивано-Франковской области горел храм, пострадавших нет

В Ивано-Франковской области горел храм, пострадавших нет

07:22 20.08.2019
Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, применив в одном случае "беспилотник", ранен один украинский военный

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, применив в одном случае "беспилотник", ранен один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

Россия и боевики ОРЛО сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

Астронавты США выйдут в открытый космос для установки на МКС нового стыковочного адаптера

Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

Трамп готов посредничать между Индией и Пакистаном в урегулировании проблемы Джамму и Кашмира

Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий

Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

В "Слуге народа" ожидают кандидатур в парламентские комитеты от некоторых фракций

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА