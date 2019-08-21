События

01:24 21.08.2019

Астронавты США выйдут в открытый космос для установки на МКС нового стыковочного адаптера

2 мин читать
Астронавты США выйдут в открытый космос для установки на МКС нового стыковочного адаптера

Американские астронавты Ник Хейг и Эндрю Морган в среду выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для монтажа на ней нового стыковочного адаптера для приема пилотируемых кораблей, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Адаптер IDA-3, который будет установлен на верхнем стыковочном узле американского модуля Harmony, предназначен для расширения возможностей МКС по приему новых коммерческих пилотируемых кораблей ST-100 Starliner и Crew Dragon компаний Boeing и Space X. Адаптер был доставлен на станцию в конце июля американским грузовым кораблем Cargo Dragon. Летом 2016 года на переднем стыковочном узле модуля Harmony уже был установлен аналогичный адаптер - IDA-2.

Выход астронавтов за пределы МКС, который продлится около 6,5 часов, планируется начать 08:20 по времени восточного побережья США.

Это будет 218-й выход в открытый космос членов экипажа МКС. В текущем году астронавты уже трижды побывали за бортом станции, в том числе дважды в марте, а также в апреле.

По сообщению NASA, планируется, что в предстоящие четыре-шесть месяцев американские астронавты совершат еще несколько выходов в открытый космос, в том числе для замены аккумуляторов солнечных батарей станции и спектрометра.

В настоящее время на борту станции находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кох и Эндрю Моргана, также и итальянца Луки Пармитано, представляющего Европейское космическое агентство.

Теги: #мкс #сша #космос #выход
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:02 20.08.2019
Трамп готов посредничать между Индией и Пакистаном в урегулировании проблемы Джамму и Кашмира

Трамп готов посредничать между Индией и Пакистаном в урегулировании проблемы Джамму и Кашмира

21:57 20.08.2019
Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

19:04 20.08.2019
Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

17:29 20.08.2019
Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

16:51 20.08.2019
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

16:47 20.08.2019
JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

08:54 20.08.2019
Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

02:20 20.08.2019
Помпео в ходе визита в Канаду обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев и ситуацию в Венесуэле

Помпео в ходе визита в Канаду обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев и ситуацию в Венесуэле

20:43 19.08.2019
Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

19:58 19.08.2019
Трамп призвал Федрезерв понизить ставку на 1 п.п.

Трамп призвал Федрезерв понизить ставку на 1 п.п.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

Россия и боевики ОРЛО сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий

Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

В "Слуге народа" ожидают кандидатур в парламентские комитеты от некоторых фракций

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

На Львовщине к борьбе со вспышкой АЧС привлекли Нацгвардию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА