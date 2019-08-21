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00:29 21.08.2019

В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

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В Харьковской области задержаны 15 рейдеров, которые напали на госпредприятие - полиция

Полиция задержала группу рейдеров, которые напали на государственное исследовательское хозяйство в Харьковской области, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"20 августа, группа лиц пыталась сорвать работу государственного исследовательского хозяйства, расположенного в поселке Красная Волна Великобурлукского района. Неизвестные в масках, предположительно с оружием, начали конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль "Лексус" и скрылись на трех автомобилях с места происшествия", - говорится в сообщении, на официально сайте  полиции Харьковской области во вторник вечером.

Полиция запустила операцию "Перехват", в результате которой через несколько часов злоумышленники были задержаны на территории соседнего района. Задержанным - от 21 до 42 лет.

Задержанным в ближайшее время будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по двум статьям Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", подытожили в полиции.

Теги: #рейдеры #украина #полиция #харьковская
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