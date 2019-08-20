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23:52 20.08.2019

Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

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Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

Британский премьер Борис Джонсон во вторник в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Нарендрой Моди заявил, что обязанность урегулирования ситуации вокруг Кашмира лежит непосредственно на Индии и Пакистане, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр (Борис Джонсон - ИФ) и премьер-министр Моди обсудили нынешнюю ситуацию в Кашмире. Премьер-министр четко обозначил, что Соединенное Королевство рассматривает проблему Кашмира в качестве той, которую Индии и Пакистану нужно решать в двустороннем порядке", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

"Он (Борис Джонсон - ИФ) подчеркнул важность решения проблем путем диалога", - отмечается в документе.

После изменения статуса индийского штата Джамму и Кашмира в начале августа там были введены особые меры безопасности: в частности, была отключена мобильная связь и Интернет, а также проводились задержания. Для поддержания порядка в штат тогда же направили около 10 тыс. военнослужащих.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Теги: #позиция #великобритания #пакистан #индия
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