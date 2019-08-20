События

23:02 20.08.2019

Трамп готов посредничать между Индией и Пакистаном в урегулировании проблемы Джамму и Кашмира

2 мин читать
Трамп готов посредничать между Индией и Пакистаном в урегулировании проблемы Джамму и Кашмира

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг индийского штата Джамму и Кашмир.

"Я сделаю все возможное для того, чтобы стать посредником", - сказал Трамп журналистам в Белом доме во вторник.

"Джамму и Кашмир - сложное место. У вас есть индуисты, и у вас есть мусульмане, я бы не сказал, что они хорошо ладят", - прокомментировал президент США ситуацию в индийском штате.

Трамп также сказал, что поднимет вопрос о ситуации в Джамму и Кашмире на выходных с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого США неоднократно призывали ослабить напряженность в контролируемом Индией регионе.

Накануне сообщалось Трамп обсудил по телефону с Моди и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в регионе.

В начале августа руководство Индии отменило особый статус штата и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели. В штат тогда же направили порядка 10 тыс. военнослужащих для поддержания порядка.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной.

В свою очередь Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Теги: #кашмир #сша #трамп #посредничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:57 20.08.2019
Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

19:04 20.08.2019
Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

Взаимное признание ЕС и США проверок фармпроизводств может упростить выход на эти рынки локальных украинских фармзаводов – мнение

17:29 20.08.2019
Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

Tesla начала сдавать в аренду солнечные панели в 6 штатах США

16:51 20.08.2019
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз

16:47 20.08.2019
JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

16:37 20.08.2019
Новые пошлины США на товары из Китая могут стоить американцам около $1 тыс. в год - эксперты

Новые пошлины США на товары из Китая могут стоить американцам около $1 тыс. в год - эксперты

08:54 20.08.2019
Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

02:20 20.08.2019
Помпео в ходе визита в Канаду обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев и ситуацию в Венесуэле

Помпео в ходе визита в Канаду обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев и ситуацию в Венесуэле

20:43 19.08.2019
Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

19:58 19.08.2019
Трамп призвал Федрезерв понизить ставку на 1 п.п.

Трамп призвал Федрезерв понизить ставку на 1 п.п.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

Россия и боевики ОРЛО сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

ПОСЛЕДНЕЕ

Джонсон в разговоре с Моди призвал Индию и Пакистан самим решать проблему Кашмира

Итальянский президент принял отставку премьера, начинает консультации с лидерами партий

Выпуск новостей грузинского "Рустави 2" был прерван заявлением ведущих об увольнении

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН - "Мемориал"

Экс-глава НКРЭКУ Вовк объявлен в международный розыск – САП

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

В "Слуге народа" ожидают кандидатур в парламентские комитеты от некоторых фракций

ВСП отказался отстранять от выполнения обязанностей одесского судью Шепитко

На Львовщине к борьбе со вспышкой АЧС привлекли Нацгвардию

Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА