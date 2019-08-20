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21:57 20.08.2019

Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

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Трамп: целесообразно, чтобы Россия была в G7

Президент США Дональд Трамп во вторник поддержал идею возвращения России в G7, сообщает американский телеканал CNN.

"Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла в (G7 - ИФ)", - приводит телеканал CNN слова Трампа на встрече в Белом доме с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом.

Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею.

После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми - ИФ) чем, если ее там не будет", - добавил Трамп.

Теги: #президент #сша #позиция #россия
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