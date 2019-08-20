События

20:16 20.08.2019

С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

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С начала суток боевики три раза нарушили "режим тишины", ранен один украинский боец – штаб ООС

С начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", - сообщается на странице Объединенных сил в соцсети Фейсбук во вторник.

Раненный в результате обстрелов со стороны боевиков украинский военнослужащий доставлен в мобильный госпиталь.

Теги: #оос
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