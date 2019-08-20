На Львовщине к борьбе со вспышкой АЧС привлекли Нацгвардию

С 19 августа вблизи села Кавское Стрыйского района Львовской области, где 16 августа был зафиксирован падеж поголовья в связи с наличием возбудителя африканской чумы свиней (АЧС), с целью проведения карантинно-ограничительных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"На дорогах при въезде в эпизоотический очаг, во исполнение решения ГЧПК (Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии – ИФ) для предотвращения распространения возбудителя АЧС, нацгвардейцы несут службу на постах вместе с работниками полиции и при участии работников управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины круглосуточно", - сообщает пресс-служба Нацгвардии во вторник.

В настоящее время, говорится в сообщении, в районе привлечены все силы для недопущения распространения африканской чумы свиней.

Как сообщалось, во Львовской областной государственной администрации в ночь на 17 августа состоялось заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии под руководством председателя Маркияна Мальского, на котором было решено объявить карантин сроком на 40 дней в 3 км зоны вокруг вспышки и введен в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.