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18:15 20.08.2019

Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

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Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.

"После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы передать ему прошение об отставке", - заявил он в ходе выступления в сенате.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров по правящей коалиции, партия "Лига", поставила вопрос о доверии правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со стороны лидеров этой партии.

"На этом заканчивается деятельность этого правительства", - добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте критиковал лидера "Лиги" - вице-премьера Маттео Сальвини, в частности, за "безответственность" и попытки вмешиваться в работу других министров.

Также премьер выразил недовольство тем, что ранее этим летом Сальвини отказался выступить в сенате, чтобы заверить, что не получал финансирования от РФ. В итоге выступать по этой теме пришлось самому Конте. "Эта российская история была достойна того, чтобы ответить на связанные с ней вопросы. В частности, это связано и с аспектами международной жизни", - заявил глава правительства.

В свою очередь, Сальвини заявил о готовности к выборам. "Кто боится услышать вердикт итальянцев (на выборах - ИФ), тот не может считать себя свободным человеком. Это - основы демократии", - сказал он, выступая после Конте.

Сальвини заверил, что не сожалеет о решениях, которые принимал, занимая пост вице-премьера, несмотря на то, что совершил некоторые ошибки. "Кто работает, тот неизбежно ошибается", - пояснил политик.

Он объяснил, что решил спровоцировать кризис в правящей коалиции, так как в правительстве некоторые министры стали мешать претворять в жизнь ранее согласованную программу.

Наконец, Сальвини призвал партнеров по развалившейся коалиции - "Движение пять звезд", а также оппозиционную Демократическую партию признать, есть ли между ними соглашение о формировании новой коалиции, минуя выборы. Глава "Лиги" отметил, что такой ход вызвал бы возмущение у итальянцев. Если же такого соглашения нет, то, по мнению Сальвини, стране необходимо осенью провести досрочные выборы.

Теги: #италия #отставка #конте #премьер
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