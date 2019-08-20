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17:36 20.08.2019

За попытку рейдерского захвата опытного хозяйства на Харьковщине задержаны 15 человек – полиция

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За попытку рейдерского захвата опытного хозяйства на Харьковщине задержаны 15 человек – полиция

Полиция задержала группу неизвестных, пытавшихся во вторник днем захватить опытное предприятие "Червона Хвыля" Института растениеводства им.Юрьева, расположенное в Великобурлукском районе Харьковской области.

"В 12:30 в дежурную часть ГУ НП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Червона Хвыля Великобурлукского района, где расположено государственное опытное хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием пытаются захватить данное предприятие... Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства", - сообщил отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным ведомства, неизвестные повредили автомобиль Lexus и скрылись с места происшествия на трех машинах.

С целью розыска и установления местонахождения нападавших на территории города и области была введена специальная полицейская операция "Перехват". Спустя несколько часов 15 человек были задержаны на территории Волчанского района области. В задержании участвовали бойцы батальона полиции особого назначения.

Правоохранители устанавливают возраст задержанных и чем они занимаются.

Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #полиция #рейдерство #харьковская_область
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