Россия и боевики ОРЛО сорвали синхронный демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской

Украинская сторона во вторник приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, однако из-за отсутствия синхронных действий со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Луганской области (НВФ ОРЛО) Киев вынужден был прекратить указанные выше работы.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 20 августа в 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако, российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НВФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате, чего украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы", - сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Также, говорится в информации, "НВФ РФ под угрозой применения оружия, которого на участке разведения не должно быть, не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста".

В пресс-центре ООС отмечают, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании незаконных вооруженных формирований, начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории, и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста.