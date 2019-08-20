В Госреестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции внесено 7,4 тыс. субъекта

В Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции внесено 7 тыс. 373 субъекта издательского дела, сообщает Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

"По состоянию на август 2019 года в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей издательской продукции внесено 7373 субъекты издательского дела (5643 – юридические лица, 1730 – физические лица)", - говорится в пресс-релизе Госкомтелерадио во вторник.

Отмечается, что из общего количества субъектов издательского дела, внесенных в Госреестр, 2060 занимаются только издательской деятельностью, 679 – изготовлением издательской продукции, 430 – распространением издательской продукции. Остальные сочетают два-три вида деятельности в издательском деле.

Больше всего издателей и распространителей издательской продукции зарегистрировано в Киеве (2932 субъекта), в Харьковской (890), Днепропетровской (397), Донецкой (384), Львовской (350), Киевской (240) и Одесской (216) областях.

За весь период ведения Госреестра аннулировано 1030 свидетельств. 972 аннулирования связи с внесением изменений в Госреестр, 58 – в связи с исключением субъектов издательского дела из реестра.