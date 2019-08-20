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16:47 20.08.2019

JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

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Новый раунд пошлин на китайскую продукцию может стоить американским семьям примерно $1 тысячу в год, подсчитали аналитики JP Morgan.

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Новые пошлины окажут более существенное влияние непосредственно на потребителей, считают эксперты. Это означает, что потребители, вероятно, будут вынуждены сократить расходы на товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости.

"В отличие от сельскохозяйственного сектора, который получает субсидии или помощь для того, чтобы справиться с последствиями ответных мер Китая, никакого способа компенсации потерь потребителей просто не существует", - пишут аналитики.

Последствия введения пошлин могут даже нивелировать основную часть прибыли, полученной домохозяйствами в результате принятой в 2017 году реформы налогового законодательства США, которую аналитики оценивают примерно в $1,3 тыс. в год.

Еще существеннее будут последствия для американских семей в случае, если размер пошлин будет повышен до 25%. Аналитики говорят, что это может стоить американцам $1,3 тыс. в год.

Между тем эксперты предполагают, что решение о пошлинах будет отменено до выборов 2020 года."Мы видим хорошие шансы на то, что они откажутся от своего решения и найдут способ достичь консенсуса с китайской стороной", - отмечают аналитики.

Теги: #пошлины #сша
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