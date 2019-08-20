События

16:45 20.08.2019

Нефтяной рынок слабо снижается после роста накануне, Brent торгуется у $59,64 за баррель

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Нефть эталонных марок умеренно дешевеет в ходе торгов во вторник после значительного роста накануне на сигналах снижения напряженности в торговом споре между США и Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:55 мск подешевели на $0,10 (0,17%) - до $59,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,48%) - до $55,94 за баррель. Более активно торгуемый октябрьский контракт подешевел на $0,24 (0,43%), до $55,90 за баррель.

Dow Jones пишет, что сессия во вторник пока является самой спокойной за последние несколько недель. Тем временем эксперты банка ING Group отмечают, что спред между котировками Brent и WTI сократился до минимума с начала 2018 года.

В понедельник обе марки подорожали более чем на 1,8% на ряде позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

Как сообщалось, накануне министерство торговли США продлило лицензии для американских компаний на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd. сроком на 90 дней. Срок действия лицензий истекал в понедельник. Ранее Huawei была признана угрозой нацбезопасности США - обвинения, которые компания отрицает, добавляли негатива в отношения между Штатами и КНР.

Ранее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на ряд товаров китайского импорта с 1 сентября на 15 декабря, а президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на сентябрь.

"Нет никаких гарантий, что подъем цен будет продолжительным, но пока на рынке ощущается некоторый оптимизм", - говорит аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Кроме того, инвесторы ожидают данных о запасах нефти в США, которые будут обнародованы в среду. По оценкам опрошенных Bloomberg аналитиков, товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе уменьшились на 1,4 млн баррелей.

Теги: #нефть
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