События

16:43 20.08.2019

В Бразилии неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса

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В Бразилии неизвестный на протяжении трех с половиной часов удерживал в заложниках 37 пассажиров автобуса, сообщает во вторник сайт Globo.com.

Инцидент произошел на автомобильном мосту Рио-Нитерой, который соединяет муниципалитеты Рио-де-ЖаОн удерживал людей в салоне течение трех с половиной часов.

На место происшествия прибыли полицейские и спецназ. В ходе переговоров злоумышленник отпустил нескольких человек. Позднее мужчину застрелил снайпер.

Сообщается, что оружие, которым угрожал преступник, было ненастоящим.

О мотивах преступника пока ничего не сообщается.

Теги: #нападение #бразилия #чп
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