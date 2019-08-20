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16:37 20.08.2019

В Харькове в сентябре состоится первый Марш равенства KharkivPride

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В Харькове в сентябре состоится первый Марш равенства KharkivPride

В Харькове с 9 по 15 сентября состоится ряд мероприятий, посвященных защите прав людей с нетрадиционной ориентацией, в том числе пройдет Марш равенства "ХаркивПрайд" (KharkivPride), сообщает ЛГБТ-инициатива "КиевПрайд" (KyivPride).

"Мы рады поддержать первый KharkivPride, который пройдет с 9 по 15 сентября. Для нас это очень особенное событие, ведь харьковские активистки и активисты являются частью нашей команды и семьи. Без них "КиевПрайд" был бы невозможен в организации", - сказано на странице "КиевПрайд" в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, 23 июня текущего года в Киеве также состоялся Марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "КиевПрайд" (KyivPride).

Теги: #марш_равенства #лгбт #харьков
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