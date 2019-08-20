События

16:22 20.08.2019

Суд отклонил иск НАБУ об избрании меры пресечения Дмитрия Вовка в силу отсутствия оснований - адвокат

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Сегодня в Соломенском суде состоялось заседание с избранием меры пресечения экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку.  Об этом на свой странице в Фейсбуке сообщила его адвокат Ирина Одинец.

«Суд отклонил все требования НАБУ.  Не вижу ничего удивительного, ведь такого уровня некомпетентности, пренебрежения законом и подтасовки документов, я еще в своей практике не видела. Избирать меру пресечения без Дмитрия Вовка возможно только в случае, если он объявлен в международный розыск. Прокурор на суде доказывал этот факт постановлением детектива НАБУ, но постановление не является подтверждением того, что лицо объявлено в международный розыск.  Кроме того, согласно межведомственных инструкций НАБУ вообще не имеет права подавать такие ходатайства в Интерпол, и детектив превысил свои полномочия.  Объявление в международный розыск возможно только после объявления в национальный розыск, а таких сведений на сайте МВД нет, как нет и никаких сведений на сайте Интерпола о пребывании в розыске Дмитрия Вовка», - пояснила адвокат.

Также она отметила, что из 26 документов, которыми подтверждается подозрение, в суд предоставлены только 5. А те, что представлены, оформлены ненадлежащим образом. Например, есть документ в котором должно быть 134 страницы, а в суд предоставлено только 7.

«При этом мы подали в суд многочисленные аргументы и доказательства, подтверждающие, что так называемое дело «Р+» является фальсификацией обвинения от начала до конца. На сегодняшний день имеется ряд европейских и украинских экспертиз, которые подтверждают обоснованность принятия формулы. Однако все эти экспертизы проигнорированы НАБУ, поскольку идут в разрез их ожиданиям. Нужную экспертизу НАБУ получило только этим летом в СБУ. Правда, Артём Сытник скромно умалчивает, что СБУ возглавляется ближайшим соратником действующего президента, который ещё в своей предвыборной программе окрестил формулу «преступной». У меня возникает логичный вопрос: а не преступно ли строить обвинение на экспертизе специалиста, не имеющего никакого отношения к энергетике?», - заявила она.

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