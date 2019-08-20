События

15:02 20.08.2019

В харьковском метро полицейский получил ножевое ранение груди, но сумел задержать ранившего его пьяного дебошира

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В харьковском метро полицейский получил ножевое ранение груди, но сумел задержать ранившего его пьяного дебошира

 В Харькове в вестибюле станции метро им.Масельского буйный пьяный мужчина ударил ножом в район грудной клетки сержанта полиции, но раненый полицейский сумел задержать нарушителя.

Как сообщает во вторник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, две девушки подошли к работнице метрополитена и пожаловались, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции, который сразу прибыл на место. В то же время к ним подошел и правонарушитель. Пока полицейский говорил со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в область грудной клетки.

Несмотря на получение ранения, полицейский задержал нападавшего.

"Работник полиции был доставлен в больницу. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Теги: #нападение #метро #полицейский #харьков
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