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13:35 20.08.2019

Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

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Представители "Муниципальной охраны" вышли на митинг в связи с расследованием АМКУ

Представители коммунального предприятия (КП) "Муниципальная охрана" вышли на протест под стены Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в связи с рассмотрением дела о нарушении конкурентных условий на рынке охранных услуг Киева.

"Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело относительно антиконкурентных действий Киевсовета, которые заключаются в предоставлении КП "Муниципальная охрана" преимуществ, ставящих его в привилегированное положение относительно конкурентов, что приводит к ограничению конкуренции на рынке охранных услуг в Киеве", - написал глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице в Facebook во вторник.

Как он отметил, представители "Муниципальной охраны", участвующие во вторник в митинге под АМКУ, считают, что расследование "заказали конкуренты"… которых у них, по мнению местных властей, нет".

Глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, в свою очередь, сообщил о состоявшейся во вторник встрече с представителями КП.

"Вышел, встретился с представителями КП "Муниципальная охрана". Поговорили. Аргументы представителей услышал, но согласиться с ними не могу. Донес свою позицию: честная конкуренция, в т.ч. на рынке охранных услуг, должна быть обеспечена", - написал он в Facebook, не уточнив детали разговора.

Ранее АМКУ сообщило о проведении исследования относительно соблюдения органами местного самоуправления, их исполнительными органами и муниципальными караулами (муниципальными охранными предприятиями) законодательства о защите экономической конкуренции на рынке охранных услуг в территориальных границах Киева и Киевской области.

"По результатам проведенного исследования установлено, что рынок охранных услуг в Киеве является конкурентным. При этом все субъекты хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление охранной деятельности, являются конкурентами на этом рынке, поскольку ни одним нормативно-правовым актом не установлено ограничений предоставления охранных услуг в зависимости от того принадлежит объект охраны в коммунальной или частной собственности", - говорится в сообщении АМКУ.

При этом, согласно сообщению, своим решением от 20 декабря 2018 года № 532/6583 Киевсовет создал для КП "Муниципальная охрана" привилегированное положение на столичном рынке охранных услуг, предоставив предприятию определенный перечень объектов для охраны.

Еще одно преимущество перед конкурентами КП "Муниципальная охрана" получило в виде покрытия части расходов за счет бюджета Киева, тогда как у других предприятий такого финансирования нет.

Таким образом, АМКУ посчитал, что действия Киевсовета содержат признаки нарушения, предусмотренные абз.7 ч.2 ст.15 закона "О защите экономической конкуренции". В связи этим, административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ 8 августа 2019 года начала рассмотрение соответствующего дела.

Теги: #киев #охранфирмы #акция_протеста #амку
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