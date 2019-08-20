События

12:58 20.08.2019

Стрельбу возле ст.м "Голосеевская" в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

1 мин читать
Стрельбу возле ст.м "Голосеевская" в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур

Полиция Киева установила нескольких активных участников потасовки со стрельбой, которая произошла в ночь на вторник возле столичной станции метро "Голосеевская", решается вопрос о задержании пятерых из них.

Как сообщает во вторник полиция Киева на странице в соцсети Фейсбук, в рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы.

"Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски.

После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия госпитализированы трое мужчин: двое с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Теги: #киев #стрельба #охранфирмы #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 20.08.2019
КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую, 31

КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую, 31

11:32 20.08.2019
В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

08:43 20.08.2019
Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

01:45 20.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены

20:28 19.08.2019
В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

18:11 19.08.2019
Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

17:45 19.08.2019
Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

17:19 19.08.2019
Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

11:50 19.08.2019
Проект велодорожки на Набережном шоссе столицы будет готов весной 2020г

Проект велодорожки на Набережном шоссе столицы будет готов весной 2020г

16:12 18.08.2019
В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

В Киеве появилась телефонная линия поддержки для ветеранов по предотвращению суицидов

Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

КГГА сменила адрес регистрации в госреестре на ул. Дегтяревскую, 31

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине сохранится жаркая и сухая погода, на западе местами кратковременный дождь

СБУ задержала жителя Сум, готовившего провокации накануне Дня Независимости

НАБУ не занимается несанкционированной "прослушкой" - Сытник

В Киеве появилась телефонная линия поддержки для ветеранов по предотвращению суицидов

Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом на танкере "Магус" у берегов Тамани, сообщают в РФ

Автобус с китайскими туристами упал в ущелье в Лаосе, 13 человек погибли

Военнослужащие ВСУ получат по 1-2 тыс. грн премии ко Дню Независимости страны – Полторак

Умер основатель Jysk миллиардер Ларс Ларсен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА