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12:51 20.08.2019

В Украине сохранится жаркая и сухая погода, на западе местами кратковременный дождь

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В Украине сохранится жаркая и сухая погода, на западе местами кратковременный дождь

 В Украине в ближайшие сутки 21 августа погоду будет определять жаркая сухая воздушная масса, лишь на запад страны распространится более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь на западе страны днем местами прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 28-33°.

В Киеве 21 августа без осадков. Температура ночью 16-18 °, днем 30-32 °.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 августа самая высокая температура днем была 36,2° в 1946 году, самая низкая ночью 7,3° в 1908 году.

В Украине 22 августа также без осадков, лишь на западе страны днём и на севере Левобережья местами кратковременный дождь и гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17°, на юге и востоке 18-23°; днём в большинстве западных, северных и Винницкой областях 23-28°, на остальной территории 28-33°, в южных и восточных областях до 36°.

В Киеве 22 августа без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

По состоянию на 9:00 утра вторника, 20 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в р.Днепр в пределах г.Киева 21°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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