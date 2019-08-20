События

11:32 20.08.2019

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

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В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

Полиция Черновцов проверяет информацию о минировании почти 100 объектов, в том числе детских садов, банков и кафе, проводится эвакуация граждан.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Черновицкой области, около 9:00 областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировало полицию, что на их электронный адрес пришло письмо о минировании почти сотни сооружений в Черновцах.

"В частности, аноним сообщил, что в 11:00 - 12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города. К указанным объектам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы", - сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

Теги: #черновцы #полиция #минирование
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