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11:12 20.08.2019

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

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Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко – Генпрокуратура

 Печерский районный суд г.Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, подозреваемому в махинациях с возмещением НДС и завладении средствами госбюджета на общую сумму 3,1 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины во вторник, такое решение суд принял 19 августа по ходатайству Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры.

Про информации правоохранителей, Главная военная прокуратура 21 апреля 2017 года завершила специальное досудебное расследование (заочное расследование) уголовного производства по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоении имущества путем злоупотребления служебным); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

"Указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности", - сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Расследованием установлено, что экс-министр в период 2012-2013 годов, находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Обращаем внимание, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого в очередной раз самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились на судебном заседании для защиты интересов своего клиента. С целью соблюдения прав подозреваемого и как того требует УПК Украины, судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи", – сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось, в августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых - фигурантов в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.

В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко. Обвинительный акт в этом уголовном производстве был направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.

Теги: #клименко #гпу #арест #суд
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