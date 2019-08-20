События

10:44 20.08.2019

Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом на танкере "Магус" у берегов Тамани, сообщают в РФ

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Число жертв отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море возросло до двух человек, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

"В ночь на вторник в Морской спасательно-координационный центр Новороссийск поступило сообщение от капитана судна "Магус" (флаг Панамы) о том, что на борту находятся два человека с признаками отравления метиловым спиртом. Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он также уточнил, что один из погибших - второй помощник капитана судна, другой - старший матрос.

"Оба погибших - граждане Украины", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне "Магус". Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Теги: #украинцы #рф #алкоголь #отравление #моряки
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