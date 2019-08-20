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10:09 20.08.2019

Умер основатель "датской IKEA" миллиардер Ларс Ларсен

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Умер основатель "датской IKEA" миллиардер Ларс Ларсен

В Дании в возрасте 71 года умер миллиардер Ларс Ларсен, основатель сети магазинов для дома Jysk. Он умер у себя дома в Силкеборге 19 августа в кругу семьи, подтвердили Forbes в пресс-службе компании.

За два месяца до смерти Ларсен ушел с руководящего поста в своей компании, поскольку ему диагностировали рак печени.

В 1979 году Ларсен открыл первый магазин, быстро создал сеть, и теперь у Jysk больше 2700 магазинов в 52 странах, в которых работает в общей сложности 23 тыс. человек. В Германии и Австрии магазины сети работают под брендом Dnisches Bettenlager.

Кроме ритейлера Jysk бизнесмену через Lars Larsen Group также принадлежали другие мебельные предприятия, суши-бары и отели. По оценке Forbes, его состояние достигло $4,4 млрд.

Теги: #дания #смерть #основатель #jysk
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