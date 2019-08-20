События

09:57 20.08.2019

Один украинский моряк умер, второй госпитализирован с танкера в Черном море возле РФ после отравления метиловым спиртом – источники

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Один украинский моряк умер, второй госпитализирован с танкера в Черном море возле РФ после отравления метиловым спиртом – источники

Капитан танкера "Магус" под флагом Панамы, находящегося в Черном море в районе Тамани, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"В ночь на вторник капитан обратился с запросом об эвакуации двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Утром 20 августа они были доставлены буксиром на берег. Один из них, ранее находившийся в коме, скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба моряка - граждане Украины. Всего на судне находились около 35 человек.

Теги: #рф #украинцы #отравление #моряки
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