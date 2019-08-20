На "Лисичанскводоканале" в Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение, без воды около 80 тыс. жителей

В Лисичанске Луганской области на объектах КП "Лисичанскводоканал" в результате задолженности отключили электроснабжение, около 80 тыс. жителей остались без воды, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты КП "Лисичанскводоканал" в г.Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично м. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.