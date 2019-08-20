Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Возле станции метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Ночью в полицию поступило сообщение, что возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка и слышны выстрелы. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы… двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого приметили травматическое оружие. После чего правонарушители разбежались.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль "Фольксваген".

По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

"Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников события и причины инцидента", - отметили в полиции.