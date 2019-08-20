События

07:22 20.08.2019

Боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, применив в одном случае "беспилотник", ранен один украинский военный

2 мин читать

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один раз при этом применив беспилотный летальный аппарат вблизи Павлополя, снаряженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего ранен один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"19 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня… Вблизи Павлополя применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики десять раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Талаковки – из автоматического гранатомета, вблизи Павлополя - применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего 1 военнослужащий получил ранения.

Также противник совершил обстрел позиций вблизи Павлополя из автоматического гранатомета вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Опытно - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Талаковки из автоматического гранатомета", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:47 20.08.2019
На "Лисичанскводоканале" в Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение, без воды около 80 тыс. жителей

На "Лисичанскводоканале" в Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение, без воды около 80 тыс. жителей

08:43 20.08.2019
Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

08:11 20.08.2019
В Ивано-Франковской области горел храм, пострадавших нет

В Ивано-Франковской области горел храм, пострадавших нет

07:05 20.08.2019
В Киеве ограничат движение транспорта на День государственного флага Украины и День Независимости

В Киеве ограничат движение транспорта на День государственного флага Украины и День Независимости

05:52 20.08.2019
СБУ задержала боевика "ДНР" в Запорожской области

СБУ задержала боевика "ДНР" в Запорожской области

04:32 20.08.2019
В Харькове пройдет первая выставка, посвященная творчеству архитектора-создателя визитной карточки города Александровской колокольни

В Харькове пройдет первая выставка, посвященная творчеству архитектора-создателя визитной карточки города Александровской колокольни

03:35 20.08.2019
Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

01:45 20.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены

00:24 20.08.2019
Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

23:59 19.08.2019
Новый Кабмин должен неотложно взяться за решение проблемы по обеспечению прав детей в оккупированном Крыму, считает Кулеба

Новый Кабмин должен неотложно взяться за решение проблемы по обеспечению прав детей в оккупированном Крыму, считает Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Возле метро "Голосеевская" в Киеве произошла потасовка со стрельбой, пострадали три человека

На Донбассе боевики 6 раз нарушили "режим тишины", в том числе применили БПЛА с гранатометным выстрелом - ООС

В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский адмирал заявил о готовности ВМС США к действиям против Венесуэлы

Помпео в ходе визита в Канаду обсудит судьбу задержанных в Китае канадцев и ситуацию в Венесуэле

Украинская сторона во вторник готова начать работы по восстановлению моста в "Станице Луганской"

Нетаньяху о "происшествии с хлебом" его жены Сары: Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание

На Донбассе боевики 6 раз нарушили "режим тишины", в том числе применили БПЛА с гранатометным выстрелом - ООС

В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек - полиция

Герус заявляет о недопустимости шантажа низкими запасами угля на складах для повышения тарифов на тепловую генерацию

В 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ и около 1,4 млн единиц средств поражения – Полторак

Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде – указы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА