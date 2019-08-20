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04:32 20.08.2019

В Харькове пройдет первая выставка, посвященная творчеству архитектора-создателя визитной карточки города Александровской колокольни

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В среду, 21 августа, в Харькове в "Гостиной на Дворянской" откроется первая выставка, посвященная архитектору Евгению Васильеву (1773-1833), автору проекта домов, определявших архитектурный облик города первой половины XIX века, в том числе и Александровской колокольни, которая по сей день считается визитной карточкой Харькова.

      "Он был звездой, а сегодня незаслуженно забыт. Каждый экскурсовод говорит "это по проекту Васильева" и несколько общеизвестных фраз, но на этом все заканчивается. А ведь он был первым харьковским архитектором, который начал показывать архитектуру совершенного другого уровня, он внес свежую масштабную струю", - сказал на пресс-конференции в понедельник соавтор выставки Андрей Парамонов.

      "Мы ее (выставку - ИФ) специально такой делали, чтобы более широкий круг людей получил достоверную информацию о Васильеве", - добавила соосновательница "Гостиной на Дворянской" Людмила Рубаненко.

      По словам Парамонова и Рубаненко на выставке будут представлены сведения о роде Васильевых, среди которых и его генеалогическое древо, проекты домов, разработанные Васильевым (в том числе и не сохранившихся до наших дней), документы из архивов Украины и России, старые фотографии, картины и т.д.

      Васильев был автором проектов дома дворянского собрания, первой Слободско-Украинской гимназии, здания уездного училища и бурсы, общественного городскоого дома на Рымарской, Гостиного двора в Харькове, а также гимназий в Курске и Воронеже, уездных училищ в Ахтырке, Сумах, Изюме.

Теги: #выставка #украина #харьков
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