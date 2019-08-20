События

03:35 20.08.2019

Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

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Прокуратура Харьковской области направила в Фрунзенский районный суд города обвинительный акт в отношении организатора и членов группы, которая через интернет-магазин торговала наркотиками и психотропными веществами.

"Перед судом предстанут 6 жителей Харькова и области - 31-летний организатор "бизнеса", уже имевший судимость за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и 5 участников организованной группы (трем из них - 28 лет, еще двум - 25 и 36 лет)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного расследования, весной 2018 прошлого года организатор разместил в сети интернет завуалированное объявление, в котором предлагал трудоустройство по профессии "курьер" на выгодных условиях, и создал сайт-форум для поиска потенциальных покупателей наркотиков и приема заказов. У каждого из  участников организованной группы были свои обязанности: одни получали заказы, другие - передавали наркотики и психотропы через тайники-"закладки".

Организатор закупал оптовые партии наркотиков и передавал так называемым оптовым закладчикам, которые находили места для товара, прятали наркотики и вместе с координатами передавали розничным торговцам. Те, найдя "закладку", фасовали вещества на дозы и делали свои тайники, фото которых с соответствующими координатами в дальнейшем и попадали к заказчику. Оператор принимал заказ, проверял поступления средств и передавал клиентам информацию о местах тайников с наркотиками.

Бизнес работал через интернет, личного общения не было. Заказ принимали через сайт-форум, места тайников сообщались через интернет-мессенджеры, деньги переводились на электронные кошельки. Участники группы получали "зарплату" на банковскую карточку или через тайники наличными.

Деятельность интернет-магазина была пресечена в феврале этого года.

В ходе следствия было проведено 6 оперативных закупок, а также установлены адреса и места "закладок".

В ходе санкционированных судом обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропы в крупных и особо крупных размерах (героин, амфетамин, "соли", каннабис и т.п.), приспособления для их употребления, веса, упаковочные материалы, банковские карточки, деньги, а  также системный блок, на котором специалисты киберполиции обнаружили фотоматериалы с изображением мест тайников наркотиков.

Организатору бизнеса сообщили о подозрении по ч 1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений и руководство ею; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное в составе преступной организации).

Четырем участникам (36, 25 и двум мужчинам 28 лет) инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых ею; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств; незаконное хранение с целью сбыта особо опасного психотропного вещества и наркотических средств в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией).

Еще одному участнику организованной группы - 25-летнему харьковчанину - по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 УК Украины (участие в преступной организации и участие в преступлениях, совершаемых ею; незаконное приобретение с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества и наркотических средств, совершенные в составе преступной организации).

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: #прокуратура #украина #суд #харьков #наркотики
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