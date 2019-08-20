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01:45 20.08.2019

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены

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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемого в умышленном убийстве жены, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Соломенский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о применении в отношении 45-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей жены, меры пресечения в виде содержания под стражей… Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел вечером в субботу на ул. Выборгской, когда женщина возвращалась домой из аптеки и встретила своего мужа. Отмечается, что возле подъезда он внезапно напал на нее с заранее приготовленным ножом, нанес смертельные раны, после чего попытался совершить самоубийство.

"Потерпевшая скончалась на месте происшествия, а злоумышленник был госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

На время следствия злоумышленнику избрали безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Теги: #киев #украина #задержание #убийца
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