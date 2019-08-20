Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

Киевский районный суд Одессы объявил перерыв в заседании относительно избрания меры пресечения владельцу сгоревшей гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному до утра вторника, передает "Думская".

"Объявлен перерыв до 8:45 (вторника – ИФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник владельцу гостиницы "Токио Стар" Черному собирались избрать меру пресечения. Ранее прокуратура Одесской области сообщила ему о подозрении по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек, пострадали 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал справедливое наказание для виновных в пожаре в Одесской гостинице.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного.