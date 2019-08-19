Новый Кабмин должен неотложно взяться за решение проблемы по обеспечению прав детей в оккупированном Крыму, считает Кулеба

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочие встречи с представителем президента в АР Крым Антоном Кориневичем, заместителем прокурора АР Крым Анатолием Коцуром и прокурорами прокуратуры Крыма, сообщает сайт главы украинского государства.

"На территории Автономной Республики Крым осталось жить более 450 тыс. наших детей. Сейчас ряд процедурных вопросов по реализации этими детьми своих конституционных прав не решена. К сожалению, министерство социальной политики, которое является центральным органом исполнительной власти и к компетенции которого относятся вопросы прав ребенка, игнорирует проблемы детей, находящихся на временно оккупированных территориях. Считаю, что с формированием нового правительства нам необходимо безотлагательно взяться за их решение", - подчеркнул Кулеба.

Как отмечается, в ходе встреч обсуждались проблемные вопросы, связанные с защитой прав детей. В частности, речь шла о получении ими паспортов граждан Украины, пересечение границы детьми-сиротами, детьми, лишенными родительской опеки, которые не имеют опекуна / попечителя, назначенного властями Украины, а также о представительстве интересов детей, проживающих в АР Крым, в украинских судах.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка будет инициировать перед новым Кабмином создание рабочей группы с участием представителей Минсоцполитики, Министерства юстиции, Государственной пограничной службы, общественных организаций, работающих в сфере защиты прав лиц, проживающих в АР Крым, для комплексного решения вопросов детей на временно оккупированных территориях.