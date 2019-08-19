Украинская сторона во вторник готова начать работы по восстановлению моста в "Станице Луганской"

Украинская сторона во вторник готова демонтировать фортификационные сооружения на участке разведения сил и средств в районе "Станицы Луганской" и приступить к восстановлению моста, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (УСЦКК).

"В частности, завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и к началу работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста", - говорится в сообщении СЦКК на странице пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Фейсбук в понедельник вечером.

Отмечается, что работы будут проводить в рамках исполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе "Станицы Луганской".

"Выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемников своих обязательств по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке", - подчеркнули в штабе Операции.