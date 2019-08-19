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19:36 19.08.2019

В 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ и около 1,4 млн единиц средств поражения – Полторак

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В 2014-2019гг в ВСУ поставлено почти 12тыс. образцов ВВТ и около 1,4 млн единиц средств поражения – Полторак

В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам Украины поставлено более 11,9тыс. образцов вооружения и военной техники (ВВТ), около 1,4млн единиц средств поражения, а также было восстановлено свыше 12 тыс. единиц ВВТ, сообщил министр обороны Степан Полторак.

"В течение 2014-2019 годов Вооруженным силам поставлено более 11тыс. 900 основных образцов вооружения и военной техники и около 1,4млн единиц средств поражения. Кроме того, принято на вооружение 120 образцов, восстановлена исправность более 12 тыс. единиц ВВТ. Также были приняты меры по освоению производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях, утверждена Программа ракетостроения. Завершается испытание реактивного комплекса "Ольха", принят комплекс мер по усилению сил и средств ПВО, в том числе зенитно-ракетного прикрытия, внедряется новая система логистики", - сказал Полторак во время заседания Комитета реформ Минобороны и ВСУ, сообщает в понедельник вечером пресс-служба министерства.

По словам министра, за эти годы от иностранных партнеров, прежде всего от США, было получено материально-технической помощи на сумму более $360млн. Также Министерство обороны Украины получило полномочия на закупку вооружений по импорту у иностранных партнеров.

Также Полторак сообщил о разработанной концепции и введении в действие временного предписания по логистическому обеспечению, проведению ключевых мероприятий по созданию единой эффективной системы логистического обеспечения сил обороны.

Кроме того министр сообщил, что сейчас продолжает проходить эксперимент по логистическому обеспечению по принципам НАТО, усовершенствована система вещевого обеспечения, введены 17 стандартов НАТО, введено более 100 новых предметов вещевого имущества и уточнены нормы обеспечения.

Говоря о реформе системы питания ВСУ, Полторак отметил, что сейчас в Вооруженных силах осуществлен переход 73 военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания.

"Министр обороны Украины подчеркнул, что указанные приоритеты должны остаться и на перспективу", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #ввт
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