Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Соответствующий указ президента №600/2019 от 16 августа 2019 года обнародован в понедельник на сайте главы государства.

"Уволить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - сказано в документе.

Гурбич была назначена в Нацкомфинуслуг в январе 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко.