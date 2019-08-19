События

19:32 19.08.2019

Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

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Ольга Гурбич уволена из Нацкомфинуслуг согласно ее заявлению – указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Гурбич с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

Соответствующий указ президента №600/2019 от 16 августа 2019 года обнародован в понедельник на сайте главы государства.

"Уволить Гурбич Ольгу Ивановну с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, согласно поданному ею заявлению", - сказано в документе.

Гурбич была назначена в Нацкомфинуслуг в январе 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко.

Теги: #нкцбфр #зеленский #гурбич #увольнение
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