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19:25 19.08.2019

Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде – указы

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Зеленский переназначил Стефанчука своим представителем в Раде – указы

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами переназначил Руслана Стефанчука представителем президента в Верховной Раде.

"Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича с должности представителя президента Украины в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте указа президента №601/2019, обнародованном на сайте главы государства в понедельник вечером.

При этом другим своим указом Зеленский назначил Стефанчука представителем президента в парламенте по согласию.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе № 602/2019.

Руслан Алексеевич Стефанчук (1975 г.р.) – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, адвокат. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права. В 2011-2013 годах Стефанчук заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной Рады. Как помощник сотрудничал с нардепом от БПП Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

21 мая 2019г Зеленский своим указом назначил Стефанчука советником президента Украины - представителем президента в Верховной Раде.

3 августа председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что политсила предложит на пост первого заместителя Верховной Рады ІХ созыва Руслана Стефанчука. "Партия "Слуга народ" на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - сказал Разумков в Трускавце, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о кандидатуре на должность первого вице-спикера.

Теги: #зеленский #рада #стефанчук
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