Верховный суд Украины признал законным запрет на русскоязычный культурный продукт во Львовской области, не удовлетворив кассационную жалобу общественной организации "Украинский выбор - право народа".

"Кассационную жалобу общественной организации "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор - право народа" оставить без удовлетворения, кассационную жалобу Львовского областного совета удовлетворить, решение Львовского окружного административного суда от 16 января 2019г и постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019г в части удовлетворенных исковых требований отменить, принять в этой части требований постановление, которым в иске отказать. В другой части постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 мая 2019г - оставить без изменений", - говорится в постановлении Верховного суда от 15 августа.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, решение "установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в каких-либо формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины" было принято 18 сентября 2018 года депутатами Львовского облсовета.

Депутаты также рекомендовали органам местного самоуправления области принять аналогичные решения по введению на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

В решении Львовского облсовета отмечается, что депутаты приняли его "во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни; для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации; принимая во внимание многочисленные обращения патриотических и ветеранских общественных организаций".