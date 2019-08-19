События

18:13 19.08.2019

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

1 мин читать
Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, высказавшейся против строительства газопровода "Северный поток 2".

"Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Суд счел, что "процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями".

Ранее требование польских экологов отказались рассматривать административный суд города Вааза (Vaasa) и региональное управление органов власти Южной Финляндии, которые считают, что для строительства второй ветки российского газопровода нет препятствий.

По трубам газопровода предполагается перекачивать газ из России в Центральную Европу. Общая протяжённость проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1200 километров. Из них по водам морской экономической зоны Финляндии будет проведено 374 километра.

Строительство газопровода российской компании "Газпром" (MOEX: GAZP) должно завершиться в конце этого года.

Теги: #северный_поток_2 #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:43 19.08.2019
Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

12:11 19.08.2019
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с "Укрнафты" 550 млн грн

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Офиса крупных налогоплательщиков по взысканию с "Укрнафты" 550 млн грн

08:17 19.08.2019
Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

14:28 17.08.2019
Определение о мере пресечения для Грымчака Юрия Николаевича не вступило в силу - адвокат

Определение о мере пресечения для Грымчака Юрия Николаевича не вступило в силу - адвокат

12:17 17.08.2019
Заседание суда по исправлению технических ошибок в определении об аресте Грымчака началось с опозданием в два часа

Заседание суда по исправлению технических ошибок в определении об аресте Грымчака началось с опозданием в два часа

21:55 16.08.2019
Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

Суд в Чернигове арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

20:52 16.08.2019
Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

Грымчак заявил, что не намерен скрываться, хочет закончить работу в министерстве

18:28 16.08.2019
Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога

16:51 16.08.2019
Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября

Еще пять украинских моряков останутся под стражей до конца октября

14:44 16.08.2019
Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Суд избрал меру пресечения в виде залога в 9,5 млн грн и личных обязательств одному из фигурантов дела "Роттердам+" - САП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

Генпрокуратура начала расследование возможного незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА