Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Высший административный суд Финляндии отклонил апелляцию польской экологической организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, высказавшейся против строительства газопровода "Северный поток 2".

"Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии", - сообщил в понедельник портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Суд счел, что "процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями".

Ранее требование польских экологов отказались рассматривать административный суд города Вааза (Vaasa) и региональное управление органов власти Южной Финляндии, которые считают, что для строительства второй ветки российского газопровода нет препятствий.

По трубам газопровода предполагается перекачивать газ из России в Центральную Европу. Общая протяжённость проходящего по дну Балтийского моря газопровода из России в Германию составит 1200 километров. Из них по водам морской экономической зоны Финляндии будет проведено 374 километра.

Строительство газопровода российской компании "Газпром" (MOEX: GAZP) должно завершиться в конце этого года.