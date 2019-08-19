Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Авиакомпания "Мотор Сич" (Запорожье) на период выполнения рейсов из международного аэропорта "Борисполь" (Киев) со 2 по 12 сентября 2019 года снизит частоту выполнения рейсов между Киевом и Одессой.

Согласно сообщению на сайте авиакомпании, со 2 по 12 сентября не будут осуществляться следующие рейсы: М9 251 Одесса-Киев, М9 254 Киев-Одесса. Кроме того, 7 сентября будут отменены рейсы М9 245 - Одесса-Киев, М9 246 и М9 256 Киев-Одесса, а 8 сентября - М9 247 и М9 257 Одесса-Киев, М9 248 Киев-Одесса.

Пассажиры М9 251 будут пересажены на рейсы М9 253 Одесса-Киев, а пассажиры М9 254 - на рейсы М9 252 Киев-Одесса.

При этом, как уточняется в сообщении, со 2 по 12 сентября будут выполняться рейсы: М9 253 Одесса-Киев (вылет из Одессы в 07:40, прибытие в "Борисполь" в 09:00, пять раз в неделю – понедельник-пятница); М9 252 Киев-Одесса (вылет - в 19:50, прибытие - в 21:10, пять раз в неделю – понедельник-пятница); М9 255 Одесса-Киев (вылет – 08:50, прибытие – 10:10, суббота); М9 258 Киев-Одесса (вылет – 20:40, прибытие - 22.00, воскресенье).

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" им. И.Сикорского прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".