События

17:49 19.08.2019

Генпрокуратура начала расследование возможного незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

2 мин читать
Генпрокуратура начала расследование возможного незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство по факту возможного незаконного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) сотрудниками Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ходе обыска в помещениях суда в 26-27 июля.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда г.Киева Генеральной прокуратурой Украины 2 августа 2019 года начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного совершения незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК сотрудников Управления специальных расследований ГПУ и НАБУ при обыске в помещениях суда 26-27 июля 2019 года", - сказано в сообщении на сайте ОАСК понедельник.

В суде также проинформировали, что соответствующие обращения судьи ОАСК направили также в Высший совет правосудия (ВСП) еще в конце июля.

"Однако на сегодняшний день ответа ВСП относительно рассмотрения этого вопроса в суд не поступало", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям ОАСК по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений. По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении ОАСК.

В свою очередь, в Окружном админсуде Киева заявили о блокировании его работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры, сотрудники которых "осуществляют грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда Киева: проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда".

2 августа главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку, а также судьям ОАСК Игорю Погрибниченко и Евгению Аблову и судье Суворовского районного суда Одессы Ивану Шепитко было вручено сообщение о подозрении о вмешательстве в деятельность ВККС и других возможных преступлениях.

Теги: #расследование #генпрокуратура #оаск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:36 19.08.2019
В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

13:31 16.08.2019
ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими сведений о подготовке убийства ветерана АТО Олешко

09:55 16.08.2019
Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

Завершено досудебное расследование против экс-директора "Центргаза", причастного к растрате 8,6 млн грн средств предприятия - САП

09:46 15.08.2019
Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

19:03 14.08.2019
Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

18:08 14.08.2019
ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

ВСП 20 августа рассмотрит ходатайства Генпрокуратуры о временном отстранении судей ОАСК Вовка и Погрибниченко

16:55 14.08.2019
Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

Досудебное расследование по делу "Новинского-Драбинко" не прекращалось

15:16 14.08.2019
Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

Суд постановил восстановить Голомшу в должности первого замгенпрокурора

16:23 09.08.2019
"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

"Нафтогаз" оспаривает в суде новый механизм формирования цены на газ для населения

12:52 09.08.2019
НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

НАБУ просит Генпрокуратуру передать ему расследование дела по судьям ОАСК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля - Офис Зеленского

После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА