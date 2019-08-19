Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

В с.Новоселица Снятинского района Ивано-Франковской области в понедельник днем произошло возгорание в деревянном здании Церкви Введения в Храм Пресвятой Девы Марии, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Согласно обнародованному на странице ГСЧС в соцсети Фейсбук сообщению, сообщение о возникновении пожара в деревянном здании на площади 400 м кВ поступило в 16:44. Жертв и пострадавших нет.

"К тушению привлечены 19 человек и 6 единиц техники, из них от ГСЧС 12 человек личного состава и 2 единицы техники", - говорится в информации.