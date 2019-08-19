События

17:45 19.08.2019

Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

2 мин читать
Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

По состоянию на полдень понедельника правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", произошедшем в ночь с 16 на 17 августа.

"Двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровщины и 73- летняя гражданка Австралии. Мероприятия по идентификации лиц еще трех погибших, среди которых - один ребенок, продолжаются", - говорится в сообщении, опуликованном на сайте областного главка полиции после полудня понедельника.

Также в ведомстве добавили, что по результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

"Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст.270 УК - ИФ).", - добавили в полиции.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 УК, в понедельник ему должны избирать меру пресечения.

Часть 2 статьи 270 УК Украины – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Теги: #полиция #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 19.08.2019
Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

Авиакомпания "Мотор Сич" временно снизит частоту рейсов из Киева в Одессу

18:07 19.08.2019
Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

Деревянная церковь горит в Снятинском районе на Прикарпатье – ГСЧС

17:19 19.08.2019
Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

12:06 19.08.2019
По делу о пожаре в одесской гостинице пока задержан только ее собственник

По делу о пожаре в одесской гостинице пока задержан только ее собственник

11:31 19.08.2019
На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

11:22 19.08.2019
Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

09:19 19.08.2019
По факту пожара в одесской гостинице открыто уголовное производство

По факту пожара в одесской гостинице открыто уголовное производство

02:19 19.08.2019
Лесной пожар продолжает бушевать на Канарских островах

Лесной пожар продолжает бушевать на Канарских островах

16:12 18.08.2019
В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

07:32 18.08.2019
В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита премьера Израиля - Офис Зеленского

После Brexit граждане из стран ЕС не смогут свободно перемещаться по Великобритании

Суд Финляндии отказал польским экологам в претензиях к строительству "Северного потока 2"

Генпрокуратура начала расследование возможного незаконного вмешательства в деятельность судей ОАСК в ходе обыска 26-27 июля

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА