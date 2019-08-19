Полиция установила личности шести из девяти погибших на пожаре в одесской гостинице

По состоянию на полдень понедельника правоохранители идентифицировали личности шести из девяти погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", произошедшем в ночь с 16 на 17 августа.

"Двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (мужчина1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровщины и 73- летняя гражданка Австралии. Мероприятия по идентификации лиц еще трех погибших, среди которых - один ребенок, продолжаются", - говорится в сообщении, опуликованном на сайте областного главка полиции после полудня понедельника.

Также в ведомстве добавили, что по результатам судебно-медицинского обследования причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.

"Поэтому из всех выдвинутых первоочередных версий произошедшего рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ст.270 УК - ИФ).", - добавили в полиции.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 УК, в понедельник ему должны избирать меру пресечения.

Часть 2 статьи 270 УК Украины – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.