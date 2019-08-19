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17:19 19.08.2019

Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

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Полицейские Луганщины с начала года изъяли более 1,6тыс. гранат, 55,5тыс. патронов, десятки гранатометов, мин и выстрелов к РПГ

С начала 2019 года полицейские Луганской области выявили 25 схронов с боеприпасами и помешали 34 попыткам перемещения оружия и боеприпасов на мирную территорию Украины, сообщает в понедельник пресс-служба Нацполиции.

"Оружие изымалось из схронов, у торговцев оружием и при попытке пересылки и перевозки. Всего за семь месяцев 2019г из незаконного оборота полицейские изъяли: 1634 гранаты; 21 гранатомет; 14 автоматов; 55,5тыс. патронов различного калибра; почти 18 кг взрывчатки; 123 выстрела к РПГ; 44 мины", - говорится на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук в понедельник.

Кроме того, отмечают в ведомстве, полицейские Луганщины изымали пистолеты, самодельное оружие, огнемет, запалы, детонаторы и порох.

Теги: #оружие #полиция #луганская_область
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