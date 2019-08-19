События

16:32 19.08.2019

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

1 мин читать
Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО №2, Москва), защита пытается установить его местонахождение.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву", - написал Динзе на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он указал, что этап Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) происходит под грифом "Для служебного пользования" (ДСП), и "человек на этапе, пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции".

Как сообщалось, крымский фермер Балух был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Он отбывал наказание в колонии в российском городе Торжок, где его поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

16 августа адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что Балуха из колонии вывезли в Москву - в "Лефортово" либо в "Бутырку".

Теги: #крым #рф #балух
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:33 19.08.2019
Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

14:31 19.08.2019
В РФ загорелся цех по переработке пороха

В РФ загорелся цех по переработке пороха

13:47 19.08.2019
Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

11:01 19.08.2019
Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

10:23 19.08.2019
США во Всемирный день гумпомощи призывает Кремль прекратить агрессию на востоке Украины

США во Всемирный день гумпомощи призывает Кремль прекратить агрессию на востоке Украины

09:29 19.08.2019
Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

12:17 17.08.2019
СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

15:06 16.08.2019
Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать инструментарий МУС для отстаивания своих прав – прокурор АРК

Ратификация Римского статута позволит Украине в полной мере использовать инструментарий МУС для отстаивания своих прав – прокурор АРК

14:03 16.08.2019
Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

Крымского активиста Балуха вывезли в Москву

16:58 15.08.2019
Рябошапка: С целью восстановления мира и законности в оккупированном Крыму и на Донбассе будет подготовлена концепция переходного правосудия

Рябошапка: С целью восстановления мира и законности в оккупированном Крыму и на Донбассе будет подготовлена концепция переходного правосудия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

В Гибралтаре освободили иранский танкер

Афганского посла ограбили в Барселоне

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА