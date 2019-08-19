Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха нет в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО №2, Москва), защита пытается установить его местонахождение.

"В СИЗО 2 Бутырка Балуха В.Г. нет. Продолжаем поиски, не все так просто. Есть только непроверенная и неподтвержденная информация, что он выехал в Москву", - написал Динзе на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Он указал, что этап Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) происходит под грифом "Для служебного пользования" (ДСП), и "человек на этапе, пока он не выйдет на связь, или мы его сами не найдем, находится в полной изоляции".

Как сообщалось, крымский фермер Балух был приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Он был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Он отбывал наказание в колонии в российском городе Торжок, где его поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

16 августа адвокат Балуха Ольга Динзе сообщила, что Балуха из колонии вывезли в Москву - в "Лефортово" либо в "Бутырку".